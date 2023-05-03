Хотят перехватить информационную инициативу, - Подоляк о ночных ударах по Кремлю

Целями наших воинов являются исключительно военные объекты на временно оккупированных территориях Украины.

"Очевидно, что атаки на объекты типа Кремля абсолютно не решают никаких военных задач и не способствуют подготовке контрнаступательной операции. Наша стратегия заключается в уничтожении тыловых резервов врага на оккупированных территориях. Это абсолютно соответствует международному праву, в частности Женевским конвенциям, которых Украина продолжает придерживаться", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, заявления России о якобы задержании группы диверсантов в Крыму и атаки дронов по Кремлю являются подготовкой к конкретным провокациям со стороны самой РФ. Также это попытка перехватить информационную инициативу, чтобы подготовить соответствующий информационный фон, погрузить общество в негативные ожидания.

"Понятная стратегия деморализации, которую РФ использует накануне соответствующих действий украинских вооруженных сил, а также попытка существенно уменьшить крайне негативный фон для России после постоянного обстрела гражданских домов и гражданских объектов Украины в последние дни", - добавил Подоляк.

Своими обвинениями Кремль пытается оттянуть внимание мировых СМИ от своих актов терроризма, оправдать свои преступления перед собственным населением и деморализовать сообщества перед наступательными действиями Украины.

Ночная атака на Кремль

В России заявили о том, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности, отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

Российский диктатор Владимир Путин, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не пострадал и вообще не находился в Кремле на момент "удара".

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.