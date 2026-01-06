ua en ru
Хотят дискредитировать НБУ. В Украине фиксируют серию фейков

Украина, Вторник 06 января 2026 10:59
Фото: в Украине запустили серию фейков, чтобы дискредитировать Нацбанк (flickr.com)
Автор: Юлия Бойко

В Украине распространяются манипулятивные сообщения о деятельности Национального банка Украины (НБУ) и финансовой ситуации в стране. Таким образом организаторы хотят дискредитировать его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, как отмечается, большое количество зафиксированных манипуляций направлены на дискредитацию НБУ как института, а также регуляторной политики Нацбанка.

"Цель этой кампании - подрыв у населения доверия к НБУ, мер по обеспечению макрофинансовой стабильности, провоцирование недоверия к национальной валюте, распространение среди людей неуверенности, а также попытка повлиять на доверие международных партнеров к Украине", - говорится в сообщении.

Это, по данным ЦПД, может быть частью более широкой кампании по дискредитации государственных институтов Украины с целью подрыва доверия населения к государству.

Ранее Национальный банк Украины предупредил граждан об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

