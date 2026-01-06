Хотят дискредитировать НБУ. В Украине фиксируют серию фейков

В частности, как отмечается, большое количество зафиксированных манипуляций направлены на дискредитацию НБУ как института, а также регуляторной политики Нацбанка.



"Цель этой кампании - подрыв у населения доверия к НБУ, мер по обеспечению макрофинансовой стабильности, провоцирование недоверия к национальной валюте, распространение среди людей неуверенности, а также попытка повлиять на доверие международных партнеров к Украине", - говорится в сообщении.



Это, по данным ЦПД, может быть частью более широкой кампании по дискредитации государственных институтов Украины с целью подрыва доверия населения к государству.