Хочу вірити, що Китай на боці справедливого миру, а не в обіймах Росії, - Зеленський

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції.

"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії. І для мене це дуже важливо, для мене це пункт №1. Я роблю все, щоб не допустити цього", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що в інакшому випадку Китаю ліпше дотримуватись нейтральної позиції, ніж бути в обіймах Росії, оскільки це може призвести до Третьої світової війни.