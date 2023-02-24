Хочу вірити, що Китай на боці справедливого миру, а не в обіймах Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай обере сторону України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції.
"Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії. І для мене це дуже важливо, для мене це пункт №1. Я роблю все, щоб не допустити цього", - заявив президент.
Зеленський зауважив, що в інакшому випадку Китаю ліпше дотримуватись нейтральної позиції, ніж бути в обіймах Росії, оскільки це може призвести до Третьої світової війни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна планує долучити до формули миру якомога більшу кількість країн, у тому ж числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.
Тим часом Пекін заявив про дотримання "відповідальний підхід" щодо військового експорту та заперечив допомогу Росії.
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