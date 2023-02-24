Китай заперечив інформацію про намір розпочати продаж Росії дронів-камікадзе
Китай не має наміру продавати озброєння Росії. Країна дотримується "відповідального підходу" щодо військового експорту.
Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам", - заявив на щоденному брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
Веньбінь зауважив, що останнім часом з'явилось багато дезінформації щодо китайської сторони й її треба остерігатись.
Цього тижня західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може допомогти Росії летальним озброєнням, однак Пекін це заперечує.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.
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