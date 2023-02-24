Китай заперечив інформацію про намір розпочати продаж Росії дронів-камікадзе

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам", - заявив на щоденному брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Веньбінь зауважив, що останнім часом з'явилось багато дезінформації щодо китайської сторони й її треба остерігатись.

Цього тижня західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може допомогти Росії летальним озброєнням, однак Пекін це заперечує.