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Хочу верить, что Китай на стороне справедливого мира, а не в объятиях России, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай выберет сторону Украины, поскольку помощь России может привести к Третьей мировой войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского на пресс-конференции.

"Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. И для меня это очень важно, для меня это пункт №1. Я делаю все, чтобы не допустить этого", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в противном случае Китаю лучше придерживаться нейтральной позиции, чем быть в объятиях России, поскольку это может привести к Третьей мировой войне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина планирует приобщить к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

Между тем Пекин заявил о соблюдении "ответственного подхода" по военному экспорту и опроверг помощь России.

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