Хочу верить, что Китай на стороне справедливого мира, а не в объятиях России, - Зеленский

"Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. И для меня это очень важно, для меня это пункт №1. Я делаю все, чтобы не допустить этого", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в противном случае Китаю лучше придерживаться нейтральной позиции, чем быть в объятиях России, поскольку это может привести к Третьей мировой войне.