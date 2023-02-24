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Китай, Латинська Америка, Індія. Україна хоче залучити до формули миру максимальну кількість країн

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П'ятниця 24 лютого 2023 18:03
Китай, Латинська Америка, Індія. Україна хоче залучити до формули миру максимальну кількість країн Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна розраховує залучити до формули миру якомога більшу кількість країн, у тому ж числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.

"Хочу подякувати, що 141 держава підтримала в Генасамблеї ООН нашу ініціативу. Наступним кроком я бачу залучення "as much as possible", як то кажуть, держав для першого установчого саміту", - заявив президент.

Зеленський розраховує, що відповідний крок буде результативним й зможе залучити ще більшу кількість країн світу. Наразі Україна працює над тим, аби формулу миру підтримали не лише стратегічні партнери, але представники з різних континентів.

"Я працюю разом з нашою командою і партнерами, щоб були не тільки стратегічні партнери, ми працюємо, щоб були представники з різних континентів - Латинська Америка, Африканського континенту, я також хотів би Індію та Китай. Наше завдання - залучити всіх", - додав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру.

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