Хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы разные: Зеленский о переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры мировых лидеров с Россией. Глава государства выразил надежду, что за спиной Украины ни о чем не договаривались, но есть разные сигналы по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского .

"Я считаю, что совместное давление дипломатии (на Россию - ред.) сработало. Не могу сказать, что 100%. Хочу верить, что за нашей спиной с РФ не договаривались, но сигналы разные", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня нельзя верить сигналам. По его словам, для их подтверждения нужны доказательства.