Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори світових лідерів з Росією. Глава держави висловив сподівання, що за спиною України ні про що не домовлялися, але є різні сигнали з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського .

"Я вважаю, що спільний тиск дипломатії (на Росію - ред.) спрацював. Не можу сказати, що 100%. Хочу вірити, що за нашою спиною з РФ не домовлялися, але сигнали різні", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні не можна вірити в сигнали. За його словами, для їх підтвердження потрібні докази.