В Германии разъяснили заявление Шольца об Украине и НАТО

В Германии опровергли сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы дал понять во время визита в Москву, что Германия хочет официально оформить невступление Украины в НАТО. В Бундестаге по-прежнему считают, что Киев имеет право самостоятельно принимать решения по этому вопросу.

"Нет, я могу точно сказать, что канцлер никогда этого не говорил и не имел в виду. Он ясно дал понять и на пресс-конференции в Киеве, и в Кремле, и затем на другой пресс-конференции в гостинице Москвы, что вопрос о приеме Украины в НАТО не стоит на повестке дня в настоящее время и не будет стоять на повестке дня в ближайшем будущем", - заявил Хебестрейт, отвечая на вопрос, имел ли в виду канцлер формальное закрепление невступления Украины в НАТО.

При это он добавил, что Украина может сама решить, хочет ли она вступить в НАТО или нет, и сможет ли страна выполнить необходимые условия для вступления в организацию.