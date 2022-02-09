Стали известны подробности сделки Макрона и Путина по Украине

Стало известно, о чем договорились президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Французкий лидер якобы сделал предложения по Украине, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа.

По данным издания, Макрон озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив. Так, он якобы предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. Он даже не проконсультироваться с партнерами по НАТО

"Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно", - сообщил источник издания.

Переговоры Путина и Макрона

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Он уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

После этого Financial Times написал, что Макрон и Путин заключили сделку по Украине. Однако, в Кремле это опровергли.