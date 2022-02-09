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Стали известны подробности сделки Макрона и Путина по Украине

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Москва, Среда 09 февраля 2022 13:02
Стали известны подробности сделки Макрона и Путина по Украине Фото: президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Стало известно, о чем договорились президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Французкий лидер якобы сделал предложения по Украине, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Mail.

По данным издания, Макрон озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив. Так, он якобы предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. Он даже не проконсультироваться с партнерами по НАТО

"Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно", - сообщил источник издания.

Переговоры Путина и Макрона

Переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Он уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

После этого Financial Times написал, что Макрон и Путин заключили сделку по Украине. Однако, в Кремле это опровергли.

Напомним, после встречи с Путиным Макрон поехал в Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

Он заявил, что Путин якобы его уверял, что не инициировал эскалацию возле границ Украины.

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