Шольц пока исключает расширение НАТО: нам не придется заниматься этой темой

Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается в расширении НАТО в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Расширение (НАТО, - ред.) не планируется, не обсуждается, его нету на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин, - ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - сказал Шольц.

По его словам, нужно добиться того, чтобы никому в Европе не пришлось отказываться от своих политических принципов.

Отметим, немецкий канцлер избирается по итогам выборов в Бундестаг сроком на 4 года.