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Шольц пока исключает расширение НАТО: нам не придется заниматься этой темой

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 17:11
Шольц пока исключает расширение НАТО: нам не придется заниматься этой темой Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается в расширении НАТО в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Расширение (НАТО, - ред.) не планируется, не обсуждается, его нету на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин, - ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - сказал Шольц.

По его словам, нужно добиться того, чтобы никому в Европе не пришлось отказываться от своих политических принципов.

Отметим, немецкий канцлер избирается по итогам выборов в Бундестаг сроком на 4 года.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО.

А сегодня он подчеркнул, что Москва хочет решить все вопросы по поводу возможного членства Украины в НАТО уже сейчас, а не дожидаться ее вступления в альянс.

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