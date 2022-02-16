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Хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы разные: Зеленский о переговорах с РФ

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Мариуполь, Среда 16 февраля 2022 19:39
Хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы разные: Зеленский о переговорах с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры мировых лидеров с Россией. Глава государства выразил надежду, что за спиной Украины ни о чем не договаривались, но есть разные сигналы по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Я считаю, что совместное давление дипломатии (на Россию - ред.) сработало. Не могу сказать, что 100%. Хочу верить, что за нашей спиной с РФ не договаривались, но сигналы разные", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня нельзя верить сигналам. По его словам, для их подтверждения нужны доказательства.

Напомним, ранее издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил так называемую "финляндизацию", то есть закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив возможность вступления в НАТО.

Отметим, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается в расширении НАТО на восток в ближайшем будущем. В последствии в пресс-службе немецкого правительства опровергли его слова, подчеркнув, что Украина имеет право самостоятельно принимать решения в этом вопросе.

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