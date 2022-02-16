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Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ

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Маріуполь, Середа 16 лютого 2022 19:39
Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори світових лідерів з Росією. Глава держави висловив сподівання, що за спиною України ні про що не домовлялися, але є різні сигнали з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Я вважаю, що спільний тиск дипломатії (на Росію - ред.) спрацював. Не можу сказати, що 100%. Хочу вірити, що за нашою спиною з РФ не домовлялися, але сигнали різні", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні не можна вірити в сигнали. За його словами, для їх підтвердження потрібні докази.

Нагадаємо, раніше видання Daily Mail із посиланням на джерела повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним запропонував так звану "фінляндизацію", тобто закріпити за Україною нейтральний статус, виключивши можливість вступу до НАТО.

Зазначимо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сумнівається у розширенні НАТО на схід у найближчому майбутньому. Згодом у пресслужбі німецького уряду спростували його слова, наголосивши, що Україна має право самостійно приймати рішення у цьому питанні.

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