Хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать главу САП, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда могут избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он хотел бы, чтобы это произошло до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

По его словам, к нему обращались западные партнеры по этому вопросу.

"Я очень хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать руководителя САП", - заявил он.