Хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він хотів би, щоб це відбулось до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.
За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання.
"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.
Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.
Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.