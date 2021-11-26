RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він хотів би, щоб це відбулось до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання.

"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСАП