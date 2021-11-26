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Хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать главу САП, - Зеленский

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 13:14
Хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать главу САП, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда могут избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он хотел бы, чтобы это произошло до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

По его словам, к нему обращались западные партнеры по этому вопросу.

"Я очень хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать руководителя САП", - заявил он.

Напомним, 9 октября комиссия не смогла собраться чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Отметим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя САП, заявив, что члены комиссии должны выполнять свои обязанности.

Добавим, что США и ЕС выразили разочарование по поводу задержки в избрании руководителя САП, отметив, что это подрывает работу антикоррупционных органов.

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Владимир Зеленский САП
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