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Хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 13:14
Хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він хотів би, щоб це відбулось до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання.

"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.

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Володимир Зеленський САП
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