Хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він хотів би, щоб це відбулось до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, до нього зверталися західні партнери щодо цього запитання. "Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", - заявив він.