Хочете струнку талію? Виконуйте ці 5 вправ щоранку

Фізична активність зранку сприяє активації обміну речовин, покращує кровообіг і допомагає ефективніше спалювати жир протягом дня. Варто приділяти хоча б 10-15 хвилин щоденним вправам, спрямованим на укріплення м’язів преса та боків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Калі Рей розповіла, що тренування натщесерце слід виконувати з відносно низькою інтенсивністю, щоб оптимізувати спалювання жиру.
Після тренування випийте протеїновий коктейль або з'їжте сніданок з високим вмістом білка, щоб покращити синтез білка, що ще більше сприяє спалюванню жиру, підтримуючи м’язову масу.
Це вправа на стабілізацію корпусу, яка чудово активує глибокі м’язи живота, зокрема поперечний м’яз, і покращує контроль над хребтом. Вона часто використовується у функціональному тренуванні, пілатесі та реабілітації.
Вправу виконуйте так:
Виконайте по 12 разів на кожну сторону.
Спочатку ляжте рівно на спину, витягніть руки та ноги вперед.
Повільно підніміть руки та почніть відривати голову та хребет від підлоги. Зберігайте зігнуте положення, коли тягнетеся до пальців ніг.
Використовуйте прес, щоб опуститися на підлогу.
Виконайте від 8 до 10 разів.
Сядьте на підлогу на ліве стегно, ліву руку покладіть під плече, ноги мають бути витягнуті, а ступні разом.
Підніміться у бічну планку, піднявши праву руку до стелі та притиснувши нижній мізинець ноги до підлоги.
Утримуйте планку від 30 секунд до 1 хвилини.
Повторіть з іншого боку.
Вправа "велосипед" - це простий, але ефективний рух для зміцнення м’язів живота, покращення витривалості та координації. Її можна виконувати вдома без спеціального обладнання.
Як правильно виконувати вправу:
Вправа сідничні мости - ефективний рух для тренування сідничних м’язів, задньої поверхні стегон та м’язів корпусу. Ось як її правильно виконати:
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