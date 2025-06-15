Хотите стройную талию? Выполняйте эти 5 упражнений каждое утро

Физическая активность с утра способствует активации обмена веществ, улучшает кровообращение и помогает эффективнее сжигать жир в течение дня. Стоит уделять хотя бы 10-15 минут ежедневным упражнениям, направленным на укрепление мышц пресса и боков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кали Рэй рассказала, что тренировки натощак следует выполнять с относительно низкой интенсивностью, чтобы оптимизировать сжигание жира.
После тренировки выпейте протеиновый коктейль или съешьте завтрак с высоким содержанием белка, чтобы улучшить синтез белка, что еще больше способствует сжиганию жира, поддерживая мышечную массу.
Это упражнение на стабилизацию корпуса, которое прекрасно активирует глубокие мышцы живота, в частности поперечную мышцу, и улучшает контроль над позвоночником. Оно часто используется в функциональной тренировке, пилатесе и реабилитации.
Упражнение выполняйте так:
Выполните по 12 раз на каждую сторону.
Сначала лягте ровно на спину, вытяните руки и ноги вперед.
Медленно поднимите руки и начните отрывать голову и позвоночник от пола. Сохраняйте согнутое положение, когда тянетесь к пальцам ног.
Используйте пресс, чтобы опуститься на пол.
Выполните от 8 до 10 раз.
Сядьте на пол на левое бедро, левую руку положите под плечо, ноги должны быть вытянуты, а ступни вместе.
Поднимитесь в боковую планку, подняв правую руку к потолку и прижав нижний мизинец ноги к полу.
Удерживайте планку от 30 секунд до 1 минуты.
Повторите с другой стороны.
Упражнение "велосипед" - это простое, но эффективное движение для укрепления мышц живота, улучшения выносливости и координации. Его можно выполнять дома без специального оборудования.
Как правильно выполнять упражнение:
Упражнение ягодичные мосты - эффективное движение для тренировки ягодичных мышц, задней поверхности бедер и мышц корпуса. Вот как его правильно выполнить:
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