Не хочет воевать: белорусский десантник перешел на сторону Украины

На границе с Украиной задержали десантника из Беларуси, Он заявил, что перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу патрульной полиции Украины Евгения Жукова .

Жуков добавил, что белорусский десантник решил перейти на украинскую сторону, поскольку не хочет воевать против Украины. По его словам, задержанный рассказывает о позициях, о количестве войск на границе. Глава патрульной полиции пообещал позже опубликовать фото военного.

"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничников", - написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее появились спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда Россия наносит воздушные удары по Украине.

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