Спутниковые снимки аэродромов, откуда РФ наносит удары по Украине: находятся в Беларуси

Появились спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда авиация России наносит удары по Украине. Также сообщается о завезенных на белорусскую территорию новой партии ракет "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ .

Фото: спутниковые снимки аэродромов в Беларуси с боевой авиацией РФ (twitter.com/ImageSatIntl)

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что в "братскую" Беларусь завезли новые ракеты к оперативно-тактическим комплексам "Искандер".

На фотографиях можно рассмотреть штурмовые вертолеты, многоцелевые истребители и транспортные самолеты.

На спутниковых снимках представлены основные аэродромы, откуда российская авиация наносит удары по украинским городам. Они расположены в Барановичах, Мачулищи и Шаталово.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует втянуть Беларусь в войну против Украины, совершив для этого провокацию.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.