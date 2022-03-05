Не хоче воювати: білоруський десантник перейшов на бік України

На кордоні з Україною затримали десантника з Білорусі. Він заявив, що перейшов на українську сторону, бо не хоче воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову патрульної поліції України Євгенія Жукова .

Жуков додав, що Білоруський десантник вирішив перейти на українську сторону, оскільки не хоче воювати проти України. За його словами, затриманий розповідає про позиції, про кількість військ на кордоні. Голова патрульної поліції пообіцяв пізніше опублікувати фото військового.

"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонників", - написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше з'явилися супутникові знімки аеродромів у Білорусі, звідки Росія завдає повітряних ударів по Україні.

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