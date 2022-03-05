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Не хочет воевать: белорусский десантник перешел на сторону Украины

Новина українською →
Киев, Суббота 05 марта 2022 01:33
Не хочет воевать: белорусский десантник перешел на сторону Украины Фото: десантник из Беларуси задержан на границе Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе с Украиной задержали десантника из Беларуси, Он заявил, что перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу патрульной полиции Украины Евгения Жукова.

"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничников", - написал он в своем Facebook.

Жуков добавил, что белорусский десантник решил перейти на украинскую сторону, поскольку не хочет воевать против Украины. По его словам, задержанный рассказывает о позициях, о количестве войск на границе. Глава патрульной полиции пообещал позже опубликовать фото военного.

"ВДВ Белорусов норм наваляет. Хороший блицкриг по белорусски", - резюмировал Жуков.

Напомним, ранее появились спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда Россия наносит воздушные удары по Украине.

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