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Не хоче воювати: білоруський десантник перейшов на бік України

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Київ, Субота 05 березня 2022 01:33
Не хоче воювати: білоруський десантник перейшов на бік України Фото: десантник з Білорусі затриманий на кордоні України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні з Україною затримали десантника з Білорусі. Він заявив, що перейшов на українську сторону, бо не хоче воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову патрульної поліції України Євгенія Жукова.

"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонників", - написав він у своєму Facebook.

Жуков додав, що Білоруський десантник вирішив перейти на українську сторону, оскільки не хоче воювати проти України. За його словами, затриманий розповідає про позиції, про кількість військ на кордоні. Голова патрульної поліції пообіцяв пізніше опублікувати фото військового.

"ВДВ білорусів норм навалює. Хороший бліцкриг по білоруські", - резюмував Жуков.

Нагадаємо, раніше з'явилися супутникові знімки аеродромів у Білорусі, звідки Росія завдає повітряних ударів по Україні.

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