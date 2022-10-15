Хоча б повернутися цілим. Окупанти розповідають про "плачевну" ситуацію на фронті (перехоплення)

Російські окупанти, що знаходяться на Херсонському напрямку, мріють хоча б вціліти у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Вчора як почали стріляти по нам... ледь душа не випала. Оце Херсонська область, тут взагалі все плачевно. Сонце, я не знаю взагалі, коли я додому приїду, я хочу додому приїхати хоча б цілим нах*ю. Я вже не знаю коли, хоча б приїхати", - сказав він.
Окрім того, загарбник не розуміє, чому деякі росіяни їдуть на війну. За його словами, деяким окупантам по 45-50 років, вони живуть у Москві та мають машини за декілька мільйонів, а також котеджи і приватні участки.
Нагадаємо, раніше ГУР публікувало перехоплення розмови, у якій росіяни скаржилися на постійні поразки на Херсонському напрямку.
Окрім того, загарбники не розуміють, чому Росія воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.
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