Хоча б повернутися цілим. Окупанти розповідають про "плачевну" ситуацію на фронті (перехоплення)

Російські окупанти, що знаходяться на Херсонському напрямку, мріють хоча б вціліти у війні проти України.

"Вчора як почали стріляти по нам... ледь душа не випала. Оце Херсонська область, тут взагалі все плачевно. Сонце, я не знаю взагалі, коли я додому приїду, я хочу додому приїхати хоча б цілим нах*ю. Я вже не знаю коли, хоча б приїхати", - сказав він.

Окрім того, загарбник не розуміє, чому деякі росіяни їдуть на війну. За його словами, деяким окупантам по 45-50 років, вони живуть у Москві та мають машини за декілька мільйонів, а також котеджи і приватні участки.