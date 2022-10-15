Хотя бы вернуться целым. Оккупанты рассказывают о "плачевной" ситуации на фронте (перехват)

"Вчера как начали стрелять по нам... чуть душа не выпала. Это Херсонская область, тут вообще все плачевно. Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым нах*ю. Я уже не знаю когда, но хотя бы вообще приехать", - сказал он.

Кроме того, захватчик не понимает, почему некоторые россияне едут на войну. По его словам, некоторым оккупантам по 45-50 лет, они живут в Москве и имеют машины за несколько миллионов, а также коттеджи и частные участки.