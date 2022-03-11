ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ХНУ имени Каразина приостанавливает образовательный процесс на две недели

Новина українською →
Харьков, Пятница 11 марта 2022 12:12
ХНУ имени Каразина приостанавливает образовательный процесс на две недели Фото: ХНУ имени Каразина приостанавливает образовательный процесс на две недели (facebook.com.groups)
Автор: Мария Кучерявец

Харьковский национальный университет имени Каразина с 14 марта приостанавливает образовательную деятельность на две недели. Причиной тому являются боевые действия вблизи города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу университета в Facebook.

"С понедельника, 14 марта 2022 года, университет временно приостанавливает образовательную деятельность на две недели. Это связано с боевыми действиями возле Харькова и интенсивными, варварскими обстрелами города" - говорится в сообщении.

Относительно этого сейчас готовится соответствующий приказ.

"Также просим обратить внимание, что студенты должны быть на связи со своими кураторами и деканатами. Университет по этому поводу периодически проводит сверку данных, чтобы понимать где и в каком состоянии находятся наши студенты", - отмечают в сообщении.

Там также призвали доверять только проверенным и официальным источникам информации.

"Сейчас фиксируем открытую подрывную деятельность ряда телеграмм-групп с целью дезорганизации и дезинформации в сложных условиях войны!"- обратили внимание в сообщении.

Напомним, 2 марта российские войска ударили по одному из зданий Харьковского национального университета им. Каразина. Корпус социологического факультета разрушен.

Отметим, президент Владимир Зеленский пообещал отстроить Харьков, который стал городом-героем во время войны с РФ, в том числе и Харьковский университет им. Каразина.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"