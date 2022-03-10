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Салтовка, Алексеевка, Площадь Свободы. Зеленский обещает отстроить Харьков

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Четверг 10 марта 2022 14:13
Салтовка, Алексеевка, Площадь Свободы. Зеленский обещает отстроить Харьков Скриншот видео: Владимир Зеленский
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский пообещал отстроить Харьков, который стал Городом-героем во время войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента 10 мартаю

"Салтовка, Алексеевка. Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там побывают все. Все мы, все европейцы. Полтавский путь, Белгородское шоссе, Мироносицкая, Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко. Мы все отстроим. Я вам лично обещаю", - заявил Зеленский.

По словам президента, после войны, после нашей победы будет отстроено все, что разрушено.

"Очень быстро и очень качественно. Лучшие архитекторы, лучшие компании, лучшие проекты для каждого города, - добавил он.

В частности, для каждого города, который пострадал, будет создана специальная государственная программа для отстраивания.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине.

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