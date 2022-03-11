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ХНУ імені Каразіна призупиняє освітній процес на два тижні

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Харків, П'ятниця 11 березня 2022 12:12
ХНУ імені Каразіна призупиняє освітній процес на два тижні Фото: ХНУ імені Каразіна призупиняє освітній процес на два тижні (facebook.com.groups)
Автор: Марія Кучерявець

Харківський національний університет імені Каразіна з 14 березня призупиняє освітню діяльність на два тижні. Причиною тому є бойові дії поблизу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку університету в Facebook.

"З понеділка, 14 березня 2022 року, університет тимчасово призупиняє освітню діяльність на два тижні. Це пов’язано з бойовими діями біля Харкова та інтенсивними, варварськими обстрілами міста" - йдеться в повідомленні.

Щодо цього наразі готується відповідний наказ.

"Також просимо звернути увагу, що студенти мають бути на зв’язку зі своїми кураторами та деканатами. Університет з цього приводу періодично проводить звірку даних, щоб розуміти де та в якому стані перебувають наші студенти", - зазначають в повідомленні.

Там також закликали довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації.

"Наразі фіксуємо відкриту підривну діяльність низки телеграм-груп з метою дезорганізації та дезінформації у складних умовах війни!" - звернули увагу у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня російські війська вдарили по одній із будівель Харківського національного університету ім. Каразіна. Корпус соціологічного факультету зруйновано.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський пообіцяв відбудувати Харків, який став Містом-героєм під час війни з РФ, зокрема й харківський університет ім. Каразіна.

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