В Хмельницкой области возросло количество больных COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня зафиксировали еще 3 случая заражения

В Хмельницкой области количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По данным облгосадминистрации, сегодня в области лабораторно подтверждено еще 3 случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 12 апреля в области зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

"Из них: 3 выздоровели, 2 летальных случая", - уточнили в ОГА.

Напомним, сегодня в Ирпене подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом. Общее количество больных на территории Ирпенского городского совета возросло до 15. Еще 17 подозрений на коронавирус сейчас проверяют.

Также РБК-Украина писало, что в Кировоградской области подтвердили инфицирование коронавирусом 5 детей. Заболевание подтвердили еще у 2 детей с Кропивницкого - 5-летней девочки и 8-летнего мальчика.

Как известно, общее количество инфицированных COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля составляет 2 777 человек. Из них 89 человек выздоровели, а 83 пациента - умерли.