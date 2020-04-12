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У Хмельницькій області зросла кількість хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 20:41
У Хмельницькій області зросла кількість хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні зафіксували ще 3 випадки зараження

У Хмельницькій області кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус перевищила 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

За даними облдержадміністрації, сьогодні в області було лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 12 квітня в області зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом.

"З них: 3 одужало, 2 летальних випадки", - уточнили в ОДА.

У Хмельницькій області зросла кількість хворих на COVID-19

Нагадаємо, сьогодні в Ірпені підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих на території Ірпінської міської ради зросла до 15. Ще 17 підозр на коронавірус зараз перевіряють.

Також РБК-Україна писало, що у Кіровоградській області підтвердили інфікування коронавірусом 5 дітей. Захворювання підтвердили ще у 2 дітей з Кропивницького - 5-річної дівчинки та 8-річного хлопчика.

Як відомо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні станом на ранок 12 квітня становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти - померли.

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