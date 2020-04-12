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В Ирпене коронавирус обнаружили еще у 3 больных

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 15:56
В Ирпене коронавирус обнаружили еще у 3 больных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас ожидают результаты тестов еще 17 пациентов

В Киевской области возросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

По словам Маркушина, сегодня в Ирпене коронавирус лабораторно подтвердили еще у троих пациентов. Всего на территории Ирпенского городского совета выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

"Всего 127 подозрений, из которых 15 подтвержденных (8 Ирпень, 4 Коцюбинское, 2 Ворзель и 1 Гостомель). У 95 пациентов не выявлено болезни, ПЦР-анализ отрицательный. Ждем результатов анализов 17 пациентов", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в столице лабораторно подтверждено 416 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зарегистрировано в Печерском районе.

Также РБК-Украина писало, что количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 2777. За сутки на территории страны было зафиксировано 266 новых случаев. Умерли от коронавируса уже 83 пациента.

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