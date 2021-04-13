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В Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в колонию

Автор: Инна Собора

В Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в исправительную колонию. Организовал поставки "смотрящий" за колонией, у которого было двое соорганизаторов - "смотрящие" за отделениями учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Так, следствие установило, что 34-летний "смотрящий" организовал людей из числа осужденных для поставки запрещенных веществ в одной из исправительных колоний. Двое соорганизаторов распределяли полученные от преступной деятельности средства - координировали так называемый "воровской общак", а также распространяли свой авторитет на других заключенных.

Пять человек с криминальным прошлым обеспечивали приобретение наркотических средств и психотропных веществ. Исполнители должны были путем "кувырков" обеспечивать их доставку в колонию. Злоумышленники специализировались на так называемой "ширке", маковой соломке, канабисе, амфетамине.

Во вторник, 13 апреля, полицейские провели ряд обысков в исправительной колонии и по местам проживания фигурантов. Во время мероприятий было обнаружено и изъято наркотики, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

В настоящее время трем лидерам организованной группы сообщено подозрения по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Пятерым исполнителям объявлено подозрения по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали полицейского и его поставщиков на сбыте психотропных веществ.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области прекратили деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков.

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Новости Украины наркотикиХмельницкая область
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