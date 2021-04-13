В Хмельницькій області викрили канал поставки наркотиків в колонію

Так, слідство встановило, що 34-річний "смотрящий" організував осіб з числа засуджених для постачання заборонених речовин до однієї з виправних колоній. Двоє співорганізаторів розподіляли отримані від злочинної діяльності кошти - координували так званий "злодійський общак", а також поширювали свій авторитет на інших утриманців колонії.

П’ятеро осіб з кримінальним минулим забезпечували придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Виконавці мали шляхом "перекидів" забезпечувати їхню доставку до колонії. Зловмисники спеціалізувалися на так званій "ширці", маковій соломці, канабісі, амфетаміні.

У вівторок, 13 квітня, поліцейські провели ряд обшуків у виправній колонії та місцях проживання фігурантів. Під час заходів було виявлено та вилучено наркотики, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Наразі трьом лідерам організованої групи повідомлено підозри за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

П’ятьом виконавцям оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.