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В Хмельницькій області викрили канал поставки наркотиків в колонію

Автор: Инна Собора

В Хмельницькій області викрили канал поставки наркотиків у виправну колонію. Організував поставки "смотрящий" за колонією, у якого було двоє співорганізаторів - "смотрящі" за відділеннями установи.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

Так, слідство встановило, що 34-річний "смотрящий" організував осіб з числа засуджених для постачання заборонених речовин до однієї з виправних колоній. Двоє співорганізаторів розподіляли отримані від злочинної діяльності кошти - координували так званий "злодійський общак", а також поширювали свій авторитет на інших утриманців колонії.

П’ятеро осіб з кримінальним минулим забезпечували придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Виконавці мали шляхом "перекидів" забезпечувати їхню доставку до колонії. Зловмисники спеціалізувалися на так званій "ширці", маковій соломці, канабісі, амфетаміні.

У вівторок, 13 квітня, поліцейські провели ряд обшуків у виправній колонії та місцях проживання фігурантів. Під час заходів було виявлено та вилучено наркотики, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Наразі трьом лідерам організованої групи повідомлено підозри за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

П’ятьом виконавцям оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин.

РБК-Україна писало, що у Полтавській області припинили діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків.

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Новини України наркотикиХмельницкая область
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