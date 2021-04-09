В Киеве задержали полицейского, который наладил схему сбыта наркотиков

В Киеве задержали полицейского и его поставщиков на сбыте психотропных веществ. Нарушителем оказался участковый офицер полиции Днепровского управления полиции ГУНП.

Следствие установило, что полицейский, получив от поставщиков наркотические средства, осуществлял их сбыт через доверенных лиц из числа тех, что ранее привлекались к ответственности за совершение уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Правоохранители провели обыски в домовладениях и транспортных средствах, которые принадлежат и используются участковым офицером, а также его сообщниками. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства, деньги и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Полицейского и его сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: обыски и задержания (kyiv.gp.gov.ua)