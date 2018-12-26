В Хмельницкой области первый приход московской церкви перешел в ПЦУ

Иллюстративное фото (крестный ход УПЦ МП в Киеве, РБК-Украина)

К Православной церкви Украины присоединился приход села Доброгорща

В Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в новую Православную церковь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на митрополита Хмельницкого и Каменец-Подольского Антония Махоту.

По его словам, речь идет о приходе церкви УПЦ МП в селе Доброгорща. Антоний Махота отметил, что прихожане во главе со своим настоятелем, священником Александром Булановым, решили присоединиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины. Соответствующее благословение митрополит подписал 25 декабря 25 декабря и обнародовал просьбу религиозной общины села.

"Большая радость - единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа! Христос посреди нас!", - написал митрополит Антоний в Facebook.

Напомним, ранее во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к присоединились к Православной церкви Украины.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Российскую православную церковь.

В ответ УПЦ МП заявила, что обжалует закон о ее переименовании в Конституционном суде.