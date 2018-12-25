Во Львовской области еще три прихода УПЦ МП присоединились к ПЦУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

О присоединении стало известно 24 декабря

Во Львовской области еще три общины Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Духовна велич Львова".

О переходе стало известно 24 декабря 2018 года.

Так, к Православной церкви Украины присоединились приходы из сел Пищаны и Верчаны (Стрыйский район) и г. Угнев (Сокальский район).

Отметим, 22 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения к закону создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции относиться... К новой автокефальной Православной церкви Украины или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - подчеркнул президент.

Напомним, 22 декабря Приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла Московского патриархата в Украине города Жовквы Львовской области присоединился к Православной церкви Украины.