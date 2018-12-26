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У Хмельницькій області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 01:53
У Хмельницькій області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ
Ілюстративне фото (хресний хід УПЦ МП в Києві, РБК-Україна)

До Православної церкви України приєдналась парафія села Доброгорща

У Хмельницькій області перша парафія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) перейшла до новоствореної Православної церкви України. Про це повіломляє РБК-Україна із посиланням на митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія Махоту.

За його словами, йдеться про парафію церкви УПЦ МП у селі Доброгорща. Антоній Махота зазначив, що парафіяни на чолі зі своїм настоятелем, священиком Олександром Булановим вирішили приєднатися до  Хмельницької єпархії Православної церкви України. Відповідне благословення митрополит підписав 25 грудня 25 грудня та оприлюднив прохання релігійної громади села.

"Велика радість - єднання навколо рідної Помісної Православної Церкви, щоб єдиними устами і єдиним серцем славити великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа! Христос посеред нас!", - написав митрополит Антоній у Facebook.

У Хмельницькій області перша парафія московської церкви перейшла ПЦУ

Нагадаємо, раніше у Львівській області ще три громади Української православної церкви Московського патріархату приєдналися до приєдналися до Православної церкви України.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися у Російську православну церкву.

У відповідь УПЦ МП заявила, що оскаржить закон про її перейменування в Конституційному суді.

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