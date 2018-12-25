ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

УПЦ Московского патриархата обжалует закон о переименовании в КСУ

Новости » Политика    25.12.2018 - 11:03
УПЦ Московского патриархата обжалует закон о переименовании в КСУ
Фото: протоиерей Александр Бахов (news.church.ua)

В УПЦ МП назвали закон о переименовании нарушением конституционных норм

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обжалует закон о ее переименовании в Конституционном суде. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов, передает РБК-Украина со ссылкой на Информационно-просветительский отдел церкви.

По словам Бахова, УПЦ Московского патриархата намерена защищать свои права всеми законными способами. Он также отметил, что президент Петр Порошенко не воспользовался правом вето, как его просили представители церкви.

"Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - добавил Бахов.

Напомним, 22 декабря Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал УПЦ переименоваться в Русскую православную церковь. В то же время он подчеркнул, что никакого ограничения конституционных прав не будет.

Как ранее писало РБК-Украина, переименование УПЦ МП может ускорить переход общин в автокефальную Православную церковь Украины. Однако рассмотрение законопроектов, которые упрощают саму процедуру, запланировано на следующей пленарной сессии.

Чубаров: в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ МП Порошенко рассказал, зачем Украине нужна Объединенная церковь
Новости Украины Конституционный суд УкраиныцерковьУПЦ МП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь