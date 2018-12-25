УПЦ Московского патриархата обжалует закон о переименовании в КСУ

Фото: протоиерей Александр Бахов (news.church.ua)

В УПЦ МП назвали закон о переименовании нарушением конституционных норм

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обжалует закон о ее переименовании в Конституционном суде. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов, передает РБК-Украина со ссылкой на Информационно-просветительский отдел церкви.

По словам Бахова, УПЦ Московского патриархата намерена защищать свои права всеми законными способами. Он также отметил, что президент Петр Порошенко не воспользовался правом вето, как его просили представители церкви.

"Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - добавил Бахов.

Напомним, 22 декабря Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал УПЦ переименоваться в Русскую православную церковь. В то же время он подчеркнул, что никакого ограничения конституционных прав не будет.

Как ранее писало РБК-Украина, переименование УПЦ МП может ускорить переход общин в автокефальную Православную церковь Украины. Однако рассмотрение законопроектов, которые упрощают саму процедуру, запланировано на следующей пленарной сессии.