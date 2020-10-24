ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Хмельницкой области два подростка погибли в ДТП

Автор: Максим Зайченко

В городе Волочиск Хмельницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли два подростка. Их пришлось деблокировать с помощью гидравлических ножниц.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на улице Независимости в около 20:00 23 октября. Столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101, в последнем были подростки.

"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в кареты "скорой", - говорится в сообщении.

Водителя и двух пассажиров с автомобиля ВАЗ госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу. Два пассажира погибли в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения автомобилей погибли трое людей. Еще один человек травмировался.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПХмельницкая областьподростки