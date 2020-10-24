В результате столкновения автомобилей на трассе Киев-Чоп погибли трое людей

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

Во Львовской области в результате столкновения автомобилей погибли трое людей. Еще один человек получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло сегодня, 23 октября, в 19:35, на автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, 32-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Рено Сценик", за рулем которого находился 65-летний житель Львова.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте погибли трое человек - 73-летняя пассажирка автомобиля "Рено", а также водитель "Пежо" и его 34-летний пассажир. Водителя легкового автомобиля "Рено" с травмами доставили в больницу.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Напомним, во Львовской области в ДТП с двумя автомобилями погибли два человека.