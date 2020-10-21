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В Харькове в ДТП погибли два человека, среди жертв несовершеннолетняя

Харьков, Среда 21 октября 2020 15:24
В Харькове в ДТП погибли два человека, среди жертв несовершеннолетняя
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Среди жертв несовершеннолетняя.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Авария произошла сегодня, 21 октября, около 6:40 утра вблизи развилки автодорог Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Белгород. Произошло лобовое столкновение автомобиля "ЗАЗ" и Toyota.

"Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе. Авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ". В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки "ЗАЗ", - сообщили в полиции.

В автомобиле Toyota находились двое мужчин 21 и 19 лет. Они не пострадали и от госпитализации отказались.

По данному факту полиция открыла дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают тюремный срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера вечером во Львовской области в ДТП с двумя автомобилями погибли два человека.

Кроме этого в понедельник во Львовской области произошло еще одно смертельное ДТП, в нем погибли трое человек.

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