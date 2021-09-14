В Хмельницкой области в ДТП погибли три человека, еще три пострадали
Фото: Хмельницкой области в ДТП погибли три человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вчера вечером в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля на автодороге Житомир-Черновцы. В результате погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Кроме того, в результате ДТП пострадали три человека, из них один - ребенок, которому 10 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
От ГСЧС привлекалось 6 человек и 1 единица техники.
Напомним, в Днепре в ДТП пострадали шесть человек среди них - двое детей. Водителя задержали.
Кроме того, водителю, устроившему дорожно-транспортное происшествие с восьми автомобилями в Киеве на Столичном шоссе, сообщили о подозрении.