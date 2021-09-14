В Хмельницкой области в ДТП погибли три человека, еще три пострадали

Вчера вечером в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля на автодороге Житомир-Черновцы. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Кроме того, в результате ДТП пострадали три человека, из них один - ребенок, которому 10 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекалось 6 человек и 1 единица техники.