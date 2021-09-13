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ДТП в Киеве с восьми автомобилями: водителю сообщили о подозрении

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Понедельник 13 сентября 2021 15:24
ДТП в Киеве с восьми автомобилями: водителю сообщили о подозрении Фото: виновнику массового ДТП на Столичном шоссе в Киеве сообщили о подозрении (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Водителю, который устроил дорожно-транспортное происшествие с восьми автомобилями в Киеве на Столичном шоссе, сообщили о подозрении. В результате аварии, которая произошла 12 сентября, пострадали пять человек, включая ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что водитель автомобиля Honda, двигаясь по Столичному шоссе в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем KIA Ceed, после чего автомобили выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с еще шестью автомобилями.

Водителя Honda задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В его крови выявили 1,7 промилле алкоголя.

Сейчас в Шевченковский райсуд Киева подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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