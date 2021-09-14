У Хмельницькій області в ДТП загинули три людини, ще три постраждали
Фото: Хмельницькій області в ДТП загинули три людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчора ввечері у Хмельницькій області зіткнулись два автомобіля на автодорозі Житомир-Чернівці. В результаті загинули три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Крім того, в результаті ДТП постраждали три людини, з них одна - дитина, якій 10 років. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Від ДСНС залучалося 6 осіб та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, в Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затримали.
Крім того, водієві, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду з восьми автомобілями в Києві на Столичному шосе, повідомили про підозру.