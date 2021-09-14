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У Хмельницькій області в ДТП загинули три людини, ще три постраждали

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Слобідка-Рахнівська, Вівторок 14 вересня 2021 08:07
У Хмельницькій області в ДТП загинули три людини, ще три постраждали Фото: Хмельницькій області в ДТП загинули три людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчора ввечері у Хмельницькій області зіткнулись два автомобіля на автодорозі Житомир-Чернівці. В результаті загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Крім того, в результаті ДТП постраждали три людини, з них одна - дитина, якій 10 років. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Від ДСНС залучалося 6 осіб та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, в Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затримали.

Крім того, водієві, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду з восьми автомобілями в Києві на Столичному шосе, повідомили про підозру.

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