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В Хмельницкой обл. в результате пожара погибли 3 человека

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 09:22
В Хмельницкой обл. в результате пожара погибли 3 человека
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Возгорание произошло в частном жилом доме

В г. Деражня (Хмельницкая обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибло три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, 9 января в 3:24 в г. Деражня по ул. Круча, 29 в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека.

"В 3:38 пожар ликвидирован на площади 32 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекались десять человек л/с и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, на пожарах в Украине 7 января 2019 года погибли 17 человек.

Основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная халатность граждан.

Также РБК-Украина писало, что в селе Березовское Харьковской области в 4:30 вторника, 8 января, возник пожар в санатории "Курорт Березовские минеральные воды". Жертв и пострадавших нет.

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Новости Украины пожарпогибшиеГСЧС
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