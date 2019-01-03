Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

28 украинцев погибли на пожарах в жилом секторе

На пожарах в Украине за два дня погибли почти 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, трое людей первого января погибли на пожарах в Черниговской области. Кроме того, вчера в Луганской области во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, а в Донецкой области во время пожара погибла женщина.

"Очень обидно, что начинать новый 2019 год приходится печальным антирекордом. Сразу 28 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 и 2 января. Как и всегда, основной причиной несчастий является собственная халатность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают неуклонно придерживаться противопожарных норм в помещениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва 1 человек погиб и еще 2 получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье в среду, 2 января, в квартире многоэтажки на улице Сытова произошел пожар, в результате которого погибли два пенсионера.