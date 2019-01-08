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На пожарах в Украине за сутки погибли 17 человек

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 11:37
На пожарах в Украине за сутки погибли 17 человек
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Кроме того, еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести

На пожарах в Украине за минувшие сутки, 7 января 2019 года, погибли 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Новый антирекорд установлен вчера в Украине - сразу 17 граждан погибли на пожарах в быту в день Рождества - 7 января. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная халатность граждан.

Сообщается, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что 1-2 января текущего года на пожар в Украине погибли 28 человек. Спасатели призывают неуклонно придерживаться противопожарных норм в помещениях.

Как писало РБК-Украина, в городе Кошалине (Польша) пять подростков погибли в результате пожара, который возник в квест комнате. По неофициальной версии, они скончались от удушья угарным газом.

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