Под Харьковом произошел пожар в санатории

Фото: место происшествия (kharkiv.dsns.gov.ua)

Спасатели предотвратили распостранение огня на все здание санатория

В селе Березовское Харьковской области в 4:30 вторника, 8 января, возник пожар в санатории "Курорт Березовские минеральные воды". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Как сообщается, по прибытию спасатели установили, что горит первый этаж 6-ти этажного корпуса. Была угроза распространения огня на второй этаж. Площадь пожара составляла около 350 кв. м.

Пожар локализовали в 6:05, в 7:41 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

Фото: место происшествия (kharkiv.dsns.gov.ua)

Напомним, на пожарах в Украине за минувшие сутки, 7 января 2019 года, погибли 17 человек.

Основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная халатность граждан.

Ранее, 1-2 января 2019 года на пожар в Украине погибли 28 человек. Спасатели призывают неуклонно придерживаться противопожарных норм в помещениях.