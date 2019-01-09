У Хмельницькій обл. в результаті пожежі загинули 3 людини

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Займання сталося в приватному житловому будинку

У с. Деражня (Хмельницька обл.) в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, 9 січня в 3:24 р. Деражня по вул. Круча, 29 в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті якої загинули три людини.

"О 3:38 пожежа ліквідована на площі 32 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до гасіння залучалися десять чоловік л/с і дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, на пожежах в Україні 7 січня 2019 року загинули 17 осіб.

Основною причиною виникнення загорянь і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян.

Також РБК-Україна писало, що в селі Березівське Харківської області в 4:30 вівторка, 8 січня, виникла пожежа в санаторії "Курорт Березівські мінеральні води". Жертв та постраждалих немає.